Гэтжи рассказал, при каких условиях может создать проблемы Нурмагомедову Их поединок состоится в сентябре.

Американец Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Главное – держаться подальше от сетки. Если Хабиб прошел в ноги, он начинает тащить тебя к сетке. Он не завершает тейкдауны на открытом пространстве.

Я знаю, что мои удары по голени очень неприятны. Я не бью выше колена. Это помогает держать дистанцию.

Да, Хабиб может пройти в ноги, но если рядом не будет сетки, у него возникнут проблемы», – сказал американец YouTube-каналу Джо Рогана.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед. На счету Гэтжи – 24 боя, 22 победы и два поражения.