Тренер Алдо заразился коронавирусом Этим летом его подопечный сразится за титул в легчайшем весе.

Андре Педернейрас, тренер бразильского бойца UFC Жозе Алдо, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом специалист сообщил в своем Instagram.

«Да, это так. Я болен коронавирусом, но чувствую себя нормально и нахожусь на самоизоляции в своем доме», – сообщил тренер.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Алдо проведет бой против россиянина Петра Яна за титул чемпиона организации в легчайшем весе. Их поединок состоится в июле.