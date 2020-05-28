Гэтжи – о бое с Нурмагомедовым: Заставить меня драться раньше сентября у них не получится Уроженец Аризоны – временный чемпион лиги.

Американец Джастин Гэтжи объяснил, почему не хочет драться этим летом с чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«У нас один менеджер (Али Абдель Азиз – прим. Редакции), поэтому бой состоится, когда мы решим. Впрочем, окончательное слово за руководством. Но заставить меня драться раньше сентября у них не получится. Я должен подготовиться. Знаю, что Хабиб также хочет провести бой в сентябре. Так что, все идеально совпадает», – сказал американец YouTube-каналу Джо Рогана.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед. На счету Гэтжи – 24 боя, 22 победы и два поражения.