«Ничего, кроме уважения». Ян рассказал о своем отношении к Алдо (фото) - Советский спорт
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28 мая 2020 13:09ММАГичунцев Артур

«Ничего, кроме уважения». Ян рассказал о своем отношении к Алдо (фото)

Этим летом бойцы поспорят за звание чемпиона UFC в легчайшем весе.

Россиянин Петр Ян оставил запись в соцсети, посвященную бразильцу Жозе Алдо.

«Ничего, кроме уважения», – написал уроженец Красноярского края в своем Twitter, выложив фото с бразильцем:

Ранее менеджер Яна сообщил, что UFC планирует организовать их бой в июле на «Бойцовском острове».

Добавим, что 27-летний россиянин выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.

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