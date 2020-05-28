«Ничего, кроме уважения». Ян рассказал о своем отношении к Алдо (фото)

Россиянин Петр Ян оставил запись в соцсети, посвященную бразильцу Жозе Алдо.
«Ничего, кроме уважения», – написал уроженец Красноярского края в своем Twitter, выложив фото с бразильцем:
Ранее менеджер Яна сообщил, что UFC планирует организовать их бой в июле на «Бойцовском острове».
Добавим, что 27-летний россиянин выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.
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