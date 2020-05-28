Макгрегор собирается драться с Силвой в среднем весе - Советский спорт
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28 мая 2020 23:29ММАШарафудинов Виктор

Макгрегор собирается драться с Силвой в среднем весе

Ранее 45-летний бразилец предложил ирландцу сразиться в полусреднем весе.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор на своей странице в твиттере сообщил о том, что намерен провести бой против Андерсона Силвы в среднем весе.

«Средний вес. Хотите увидеть бомбы?» – написал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Ранее 31-летний Макгрегор дрался в UFC в легком и полусреднем весе. 18 января Конор за 40 секунд отправил в нокаут американца Дональда Серроне. Бой проходил в полусреднем весе.

Силва был чемпионом UFC в среднем весе и десять раз успешно защитил чемпионский титул. 11 мая прошлого бразилец потерпел поражение от американца Джареда Каннонье, повредив ногу в первом раунде.

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