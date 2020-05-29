«Хотя бы не врите». Чемпион UFC Джонс обвинил главу промоушена во лжи Американец хотел подраться с Фрэнсисом Нганноу, но получил отказ.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал заявление главы промоушена Даны Уайта.

Ранее функционер сообщил, что не против перехода американца в тяжелый вес, однако, он подчеркнул, что боец просит большие деньги, поэтому в организации решили отказаться от этой идеи.

«Полная чушь. Я не позволю Уайту врать фанатам. Никогда не просил сумасшедших денег за бой с Нганноу.

Если вы не можете изменить мой контракт и дать возможность проявить себя в тяжелом весе, хотя бы не врите болельщикам», – написал Джонс в своем Twitter.