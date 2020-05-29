«Очень удобный соперник». Шлеменко считает, что Ян победит Алдо Бойцы поспорят за звание чемпиона UFC в легчайшем весе.

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка Петра Яна и Жозе Алдо.

Ранее сообщалось, что уроженец Красноярского края сразится с бразильцем в июле этого года.

«Петя – фаворит. Скорее всего, он и выиграет. Очень удобный для Пети соперник, он только ударник и не борется. Петя сможет его и перебить, и забороть, если понадобится», – цитирует Шлеменко ТАСС.

Добавим, что 27-летний Ян выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.