Марлон Мораес – о бое Ян – Алдо: Не понимаю, почему принято такое решение Бразильский боец Марлон Мораес не понимает почему не получил права драться с россиянином Петром Яном за титул чемпиона UFC.

- Я не понимаю, почему принято такое решение, - цитирует Мораеса ТАСС.

Накануне президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию, согласно которой, Ян поспорит с бразильцем Жозе Алдо за титул чемпиона организации в легчайшем весе.

Ранее менеджер российского бойца сообщил, что бой состоится в июле и пройдет на «Бойцовском острове».

Напомним, что встреча Ян - Мораес должна была возглавить турнир UFC в Нур-Султане (Казахстан).

Добавим, что 27-летний Ян выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.