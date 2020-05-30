Тренер экс-чемпиона UFC: Алдо – фаворит в поединке с Яном Бойцы поспорят за титул в легчайшем весе.

Эрик Альбаррачин, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, считает, что бразилец Жозе Алдо одолеет россиянина Петра Яна.

«Алдо – неоспоримый фаворит для меня. Он был легендой полулегкого веса, он и остается легендой», – цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, бой за звание чемпиона UFC в легчайшем весе состоится в июле и пройдет на «Бойцовском острове». Об этом сообщал менеджер Яна.

Добавим, что 27-летний россиянин выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.