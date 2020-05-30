Тренер экс-чемпиона UFC: Алдо – фаворит в поединке с Яном

Эрик Альбаррачин, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, считает, что бразилец Жозе Алдо одолеет россиянина Петра Яна.
«Алдо – неоспоримый фаворит для меня. Он был легендой полулегкого веса, он и остается легендой», – цитирует специалиста ТАСС.
Напомним, бой за звание чемпиона UFC в легчайшем весе состоится в июле и пройдет на «Бойцовском острове». Об этом сообщал менеджер Яна.
Добавим, что 27-летний россиянин выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.
НХЛ, дай Овечкину выбить девятый полтинник, а семи аутсайдерам – Кубок Лафренье Боссы «Эдмонтона» и «Бостона» прокомментировали объявление НХЛ о возобновлении сезона, чем все еще только больше запутали. 28.05.2020 21:00 Хоккей Славин Виталий «Торпедо» возвращается на Восток, а Капризов и Сорокин – в Новокузнецк? О новом календаре КХЛ КХЛ подтвердила дату старта нового чемпионата – 2 сентября. Пока ориентировочную. 28.05.2020 08:47 Хоккей Домрачев Владислав Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег А главнокомандующие кто? Армейцы пока не назвали своих главных тренеров На носу лето, команды КХЛ давно в отпуске. Однако не все определились с наставниками. 30.05.2020 08:45 Хоккей Домрачев Владислав НХЛ, продумай-просчитай все хорошенько и возьми пример с российского футбола. Колонка Славина Наш футбол и весь остальной так называемый профессиональный спорт, расхищающий в связке с госкомпаниями и госбанками народные деньги в особо крупных размерах, можно костерить бесконечно. 29.05.2020 22:23 Хоккей Славин Виталий Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван