Представлены результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 9

В пятницу, 29 мая UFC провел официальную церемонию взвешивания участников турнира, который запланирован на эти выходные.
Напомним, главным событием вечера станет бой с участием экс-чемпиона организации в полусреднем весе Тайрона Вудли и бразильца Гилберта Бернса. Оба спортсмена показали одинаковый вес – 77,3 кг.
В со-главном событии турнира сразятся болгарин Благой Иванов и бразилец Аугусто Сакаи. Первый показал 115,9 кг, а его соперник – 117,7 кг.
Добавим, что в предварительном карде выступит Антонина Шевченко, сестра чемпионки UFC в Валентины Шевченко. Ей предстоит бой против американки Кэтлин Чукагян. Шевченко показала в 56,9 кг, а Чукагян – 57,1.
Подробные результаты взвешивания выглядят так:
Тайрон Вудли (77,3 кг) – Гилберт Бернс (77,3);
Благой Иванов (115,9) – Аугусто Сакаи (117,7);
Гейб Грин (77,3) – Даниэль Родригес (77,1);
Рузвельт Робертс (70,7) – Брок Уивер (71,4);
Маккензи Дерн (52,3) – Ханна Сайферс (52,3);
Кэтлин Чукагян (57,1) – Антонина Шевченко (56,9);
Спайк Карлайл (68) – Билли Карантилльо (67,8);
Клидсон Абреу (93,4) – Джамал Хилл (93,2);
Тим Эллиотт (57,1) – Брэндон Ройвал (56,9);
Кэйси Кенни (61,7) – Луис Смолка (61,7);
Крис Гутиеррес (66) – Винс Моралес (66).