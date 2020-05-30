Представлены результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 9 Ивент состоится в ночь на 31 мая и пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В пятницу, 29 мая UFC провел официальную церемонию взвешивания участников турнира, который запланирован на эти выходные.

Напомним, главным событием вечера станет бой с участием экс-чемпиона организации в полусреднем весе Тайрона Вудли и бразильца Гилберта Бернса. Оба спортсмена показали одинаковый вес – 77,3 кг.

В со-главном событии турнира сразятся болгарин Благой Иванов и бразилец Аугусто Сакаи. Первый показал 115,9 кг, а его соперник – 117,7 кг.

Добавим, что в предварительном карде выступит Антонина Шевченко, сестра чемпионки UFC в Валентины Шевченко. Ей предстоит бой против американки Кэтлин Чукагян. Шевченко показала в 56,9 кг, а Чукагян – 57,1.

Подробные результаты взвешивания выглядят так:

Тайрон Вудли (77,3 кг) – Гилберт Бернс (77,3);

Благой Иванов (115,9) – Аугусто Сакаи (117,7);

Гейб Грин (77,3) – Даниэль Родригес (77,1);

Рузвельт Робертс (70,7) – Брок Уивер (71,4);

Маккензи Дерн (52,3) – Ханна Сайферс (52,3);

Кэтлин Чукагян (57,1) – Антонина Шевченко (56,9);

Спайк Карлайл (68) – Билли Карантилльо (67,8);

Клидсон Абреу (93,4) – Джамал Хилл (93,2);

Тим Эллиотт (57,1) – Брэндон Ройвал (56,9);

Кэйси Кенни (61,7) – Луис Смолка (61,7);

Крис Гутиеррес (66) – Винс Моралес (66).