Уайт заявил, что Джонс требовал за бой с Нганноу 30 млн долларов

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на заявление чемпиона организации в полутяжелом весе Джона Джонса.
Ранее американец сообщил, что планирует перебраться в тяжелый дивизион и рассматривает возможность встретиться с камерунцем Фрэнсисом Нганноу.
Накануне, 28 мая он написал в своем Twitter, что Уайт не хочет устраивать этот бой. Функционер, в свою очередь, заявил, что Джонс требует большую сумму.
«Джон сказал моему юристу, что хочет получить, как Деонтей Уайлдер. Думаю, он заработал 30 млн долларов.
Честно говоря, это весело. Я тренируюсь в спортзале и тут появляются заявления Джонса, в которых он обвиняет меня во лжи. У меня есть сообщения от него, и если я посчитаю нужным, покажу вам.
Впрочем, я готов пройти проверку на детекторе лжи. Никаких проблем», – приводит слова Уайта MMA Fighting.
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