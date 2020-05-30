Уайт заявил, что Джонс требовал за бой с Нганноу 30 млн долларов Функционер объяснил, почему не хочет устраивать его поединок с Нганноу.

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на заявление чемпиона организации в полутяжелом весе Джона Джонса.

Ранее американец сообщил, что планирует перебраться в тяжелый дивизион и рассматривает возможность встретиться с камерунцем Фрэнсисом Нганноу.

Накануне, 28 мая он написал в своем Twitter, что Уайт не хочет устраивать этот бой. Функционер, в свою очередь, заявил, что Джонс требует большую сумму.

«Джон сказал моему юристу, что хочет получить, как Деонтей Уайлдер. Думаю, он заработал 30 млн долларов.

Честно говоря, это весело. Я тренируюсь в спортзале и тут появляются заявления Джонса, в которых он обвиняет меня во лжи. У меня есть сообщения от него, и если я посчитаю нужным, покажу вам.

Впрочем, я готов пройти проверку на детекторе лжи. Никаких проблем», – приводит слова Уайта MMA Fighting.