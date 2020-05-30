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30 мая 2020 13:18ММАГичунцев Артур

Гэтжи объяснил, почему отказался от боя с Макгрегором

Этой осенью уроженец Аризоны встретится с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Американец Джастин Гэтжи дал интервью комментатору UFC Джо Рогану, в ходе которого рассказал о своих планах на будущее.

«Да, я хочу заткнуть Макгрегора. Сделаю это с большим удовольствием. Мог бы подраться с ним, если б захотел. Все говорят, что я лгу, но это не так.

Послушайте, у меня появилась возможность сотворить что-то необычное. Я уже победил Фергюсона. Хочу сделать то же самое с Хабибом. Думаю, это войдет в историю», – сказал Гэтжи.

9 мая американец победил техническим нокаутом соотечественника Тони Фергюсона и выиграл титул временного чемпиона UFC в легком весе. После этого ирландец Конор Макгрегор бросил ему вызов, однако, Гэтжи проигнорировал его заявление.

Позже он сообщил, что хочет сразиться с Нурмагомедовым за титул постоянного чемпиона. Ожидается, что их бой пройдет в сентябре.

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