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30 мая 2020 14:58ММАГичунцев Артур

СМИ: За последние 12 месяцев Макгрегор заработал 48 млн долларов

Ирландец – самый высокооплачиваемый боец лиги.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор – единственный представитель ММА, вошедший в список самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии Forbes.

Как сообщает ESPN, боец занял 16-е место в списке, получив за последние 12 месяцев 48 млн долларов. 32 млн он заработал в качестве призовых, а еще 16 – по условиям рекламных контрактов.

Отметим, что после поражения в поединке с Хабибом Нурмагомедовым, которое состоялось осенью 2018 года, Макгрегор провел всего один бой – в январе этого года он победил техническим нокаутом американца Дональда Серроне.

В список также вошли представители бокса, а именно: британец Тайсон Фьюри (11-е место, 57 млн долларов), его соотечественник Энтони Джошуа (19-е место, 47 млн), американец Деонтей Уайлдер (20-е, 46,5 млн) и мексиканец Сауль Альварес (30-е, 37 млн).

Добавим, что первое место занял швейцарский теннисист Роджер Федерер. Его заработок составил 106,3 млн долларов.

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Публикация от ESPN MMA (@espnmma)

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