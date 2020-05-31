Сестра Валентины Шевченко потерпела второе поражение в UFC (видео) Первое поражение Шевченко потерпела на турнире в Санкт-Петербурге в прошлом году.

Киргизская спортсмена Антонина Шевченко проиграла бой Кэтлин Чукагян, который состоялся на турнире UFC on ESPN 9.

По итогам трех раундов судьи выставили одинаковый счет – 30-25, 30-25, 30-25 в пользу Чукагян.

Эта победа стала для 31-летней представительнице США 14-й в карьере. Также на ее счету 3 поражения. Причем последнее поражение она потерпела от сестры Антонины – Валентины Шевченко, которая является чемпионкой организации в наилегчайшем весе. На счету 35-летней Антонины теперь 8 побед и 2 поражения.