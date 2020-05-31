Тайрон Вудли проиграл Гилберту Бернсу на турнире UFC on ESPN 9 Американец потерпел второе поражение подряд.

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли проиграл бразильцу Гилберту Бернсу в главном поединке вечера UFC on ESPN 9.

Встреча была рассчитана на пять раундов и продлилась всю дистанцию. По итогам поединка все судьи отдали победу бразильскому бойцу: 50-45, 50-44, 50-44.

Теперь на счету 33-летнего Бернса 19 побед и 3 поражения. В активе 38-летнего Вудли 19 побед, 5 поражений и 1 ничья. Отметим, что в предыдущей встрече, которая прошла год назад, американец потерпел поражение от Камару Усмана, который отобрал у него чемпионский титул.