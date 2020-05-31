Тайрон Вудли проиграл Гилберту Бернсу на турнире UFC on ESPN 9

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли проиграл бразильцу Гилберту Бернсу в главном поединке вечера UFC on ESPN 9.
Встреча была рассчитана на пять раундов и продлилась всю дистанцию. По итогам поединка все судьи отдали победу бразильскому бойцу: 50-45, 50-44, 50-44.
Теперь на счету 33-летнего Бернса 19 побед и 3 поражения. В активе 38-летнего Вудли 19 побед, 5 поражений и 1 ничья. Отметим, что в предыдущей встрече, которая прошла год назад, американец потерпел поражение от Камару Усмана, который отобрал у него чемпионский титул.
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