Дана Уайт: Джонс мог бы быть Леброном UFC, но требовать 30 миллионов – это безумие Глава промоушена прокомментировал конфликт с чемпионом в полутяжелом весе.

На пресс-конференции шоу UFC on ESPN 9 президент Дана Уайт прокомментировал конфликт с чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом. Ранее Уайт заявил, что Джонс требует неимоверно завышенный гонорар за поединок с Франсисом Нганну в тяжелом весе, после чего боец обвинил президента UFC во лжи.

«Чем вы занимаетесь и кому вы верите? – цитирует Уайта MMA Junkie. – Какую выгоду я могу получить, если бы я врал? Зачем мне это делать?

Джонс хорошо поговорил с моим адвокатом Хантером Кэмпбеллом. Он очень близок с Джонсом и любит его. У них хорошие отношения. Я всегда смотрю на то, кем мог быть Джон Джонс. Он мог бы быть Леброном Джеймсом этого вида спорта. Он мог быть большим человеком в этом спорте.

Но требовать 15, 20 или 30 миллионов долларов – это безумие. Он может делать то, что хочет. Может взять перерыв, может драться. Ему решать. Быть величайшим бойцом всех времен – это не значит, что ты будешь получить 30 миллионов долларов».