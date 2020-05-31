Тайрон Вудли – о поражении от Бернса: У меня нет оправданий Бразилец победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе единогласным решением судей.

Американский боец Тайсон Вудли прокомментировал свое поражение в поединке против Гилберта Бернса.

«Уже говорил, что не могу разговаривать с прессой, только когда побеждаю, – цитирует Вудли BJ Penn. – Должен общаться с вами и после поражений.

Хорошо себя чувствовал, упорно тренировался и был в отличной форме. Мне казалось, что все делаю правильно. С самого начала тренировочного лагеря и вплоть до боя все было нормально. Так что у меня нет оправданий.

Вчера смотрел в глаза Бернсу и видел, что он готов. Он проделал хорошую работу, умело держал дистанцию. У меня нет оправданий, но я держу голову высоко. Я провел ужасный первый раунд, не знаю, как он проводил эти чертовы удары локтем. Многие бы в такой ситуации позволили себе проиграть, но только не я. Я никогда не сдаюсь».

38-летний Вудли впервые за всю карьеру в профессиональных смешанных единоборствах потерпел два поражения подряд. 2 марта прошлого года Тайрон потерял титул чемпиона UFC в полусреднем весе, уступив в Лас-Вегасе Камару Усману единогласным решением судей.