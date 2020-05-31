Магомедшарипов может провести бой в августе Российский боец Забит Магомедшарипов может провести следующий бой в UFC в августе.

- Предложили провести бой в августе, - цитирует ТАСС представителя команды бойца.

Отметим, что Магомедшарипов планировал выступить 18 апреля на турнире UFC 249, однако организация не сумела найти ему соперника.

Ранее Магомедшарипов рассказал о том, что перешел бы в легкий вес ради боя с ирландцем Конором Макргегором.

Напомним, что в послужном списке Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в поединках по правилам смешанных единоборств. В UFC боец провел шесть боев и во всех одержал победы. В своем последнем поединке 9 ноября 2019 года в Москве Магомедшарипов единогласным решением судей победил американца Кэлвина Каттара.