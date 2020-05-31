Алексей Олейник: Предлагали бой с Льюисом, сказал, что в июле подерусь с удовольствием - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 мая 2020 22:11ММА

Алексей Олейник: Предлагали бой с Льюисом, сказал, что в июле подерусь с удовольствием

Российский боец UFC Алексей Олейник отказался от боя с американцем Дерриком Льюисом в июне.

- Предлагали бой с Льюисом. Я сказал, что в июле подерусь с удовольствием, но не 13 июня, - цитирует Олейника ТАСС.

Ранее Олейник опроверг информацию о том, что Атлетическая комиссия штата Флорида рекомендовала отстранить его от выступлений в смешанных единоборствах на ближайшие полгода из-за трещины в ребре.

Напомним, что 9 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей.

Волжские «бурлаки». Тройка Ковина – лучшая в «Торпедо» и всей провинции После непродолжительного перерыва «Советский спорт» продолжает рассказывать о лучших тройках отечественных клубов. Дошла очередь до горьковского/нижегородского «Торпедо». 31.05.2020 11:45 Хоккей Домрачев Владислав
Глушакова «вернули» в «Спартак», Левандовски лидер «Золотой бутсы», а «Зенит» и СКА – по выручке В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 31.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
А главнокомандующие кто? Армейцы пока не назвали своих главных тренеров На носу лето, команды КХЛ давно в отпуске. Однако не все определились с наставниками. 30.05.2020 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Владимир Быстров: Начал смотреть хоккей еще в детстве, особенно нравился «Химик» СКА поздравил Брагина с днем рождения «Спартак» объявил о переходе Зубарева
«Бавария» мчится к своему вечному рекорду 1972 года. И угрожает «Ювентусу» Разгромом «Фортуны» мюнхенцы подтвердили свои намерения сделать собственное чемпионство-2020 особенным. 31.05.2020 10:49 Футбол Сергеев Иван
Рейтинг наездов. Предатель Коваленко, зазвездившийся Третьяк, безмозглые полицейские Наш хит-парад продолжается, и в нем зажигаются новые «звезды». На этот раз на сцену вышли хоккейные люди. 31.05.2020 17:03 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Киев опустили на четвертое место. Как на Украине вернулся футбол Чемпионат Украины-2019/20 возобновился главным противостоянием страны: «Шахтер» одержал волевую победу над киевским «Динамо». 31.05.2020 19:46 Футбол Зибрак Артем
Новости
23:04 Футбол Марио Балотелли: Не знал, что я призрак и невидим для камер
22:44 Хоккей Владимир Быстров: Начал смотреть хоккей еще в детстве, особенно нравился «Химик»
22:29 Футбол Сезон в серии А возобновится 19 июня матчем «Торино» - «Парма»
22:11 ММА Алексей Олейник: Предлагали бой с Льюисом, сказал, что в июле подерусь с удовольствием
21:49 Футбол Президент «Ювентуса» предложил вернуть зрителей на трибуны
21:32 Футбол Санчо призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда
21:09 Футбол Дортмунская «Боруссия» в трех голах от нового клубного рекорда
20:52 Футбол Хет-трик Санчо помог «Боруссии» разгромить в гостях «Падерборн»
20:39 Футбол Гжегож Крыховяк: Хотел бы сказать Семину спасибо за эти два года
20:24 ММА Магомедшарипов может провести бой в августе
20:07 Футбол Сергей Кирьяков: На месте руководства «Зенита» сделал бы все возможное, чтобы оставить Кокорина
19:47 Футбол Александр Тарханов: Карполь в 80 с лишним лет тренирует и побеждает, а чем Семин плох?
19:28 Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» дома разгромила «Унион»
19:15 Футбол «Наполи» готов продать Милика клубам АПЛ со скидкой
19:00 Футбол «Шахтер» на своем поле обыграл киевское «Динамо»
18:55 Футбол Тренеры и футболисты «Урала» сдали отрицательные тесты на коронавирус
18:37 Футбол Защитник Меркулов покинул «Урал»
18:22 Футбол Дмитрий Сенников: Благодаря Семину я попал в сборную России
18:02 Футбол Акинфеев вспомнил о своем дебюте за ЦСКА
Elon Musk: humanity can be proud of the launch of Crew Dragon
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Мусорный коллапс. В Омске заканчивается срок действия единственного полигона ТКО
В Татарстане коронавирус выявили у 52 человек
В Тюменской области коронавирус за прошедшие сутки выявили у 30 жителей
Ковтун: многие фигуристы уйдут из спорта после карантина
Федун опроверг сообщения о переговорах по возвращению Глушакова в «Спартак»
ФК «Ахмат» продлил контракт с Глушаковым до конца сезона
Экс-вратарь «Барселоны» возглавил клуб четвертой футбольной лиги Испании
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика