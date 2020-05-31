Алексей Олейник: Предлагали бой с Льюисом, сказал, что в июле подерусь с удовольствием Российский боец UFC Алексей Олейник отказался от боя с американцем Дерриком Льюисом в июне.

- Предлагали бой с Льюисом. Я сказал, что в июле подерусь с удовольствием, но не 13 июня, - цитирует Олейника ТАСС.

Ранее Олейник опроверг информацию о том, что Атлетическая комиссия штата Флорида рекомендовала отстранить его от выступлений в смешанных единоборствах на ближайшие полгода из-за трещины в ребре.

Напомним, что 9 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей.