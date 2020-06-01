Глава UFC сообщил, что Макгрегор сразится с победителем боя Нурмагомедов – Гэтжи Ирландец проиграл уроженцу Дагестана осенью 2018 года.

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макрегор станет претендентом на титул в легком весе.

Напомним, в сентябре этого года россиянин Хабиб Нурмагомедов, владеющий чемпионским поясом, проведет защиту титула в бою с американцем Джастином Гэтжи.

По словам Уайта, победитель этой пары проведет встречу с Макгрегором. Об этом функционер заявил журналистам ESPN.

Добавим, что 31-летний Макгрегор провел крайний поединок зимой этого года. В январе он победил американца Дональда Серроне, а до этого не выходил в октагон почти два года.