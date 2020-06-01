Джонс отказался от чемпионского титула UFC 32-летний боец недоволен поведением главы организации.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс публично отказался от своего титула, отметив, что президент промоушена Дана Уайт обманул болельщиков, заявив, что боец требует слишком большой гонорар за поединок в тяжелом весе.

«Считаю целесообразным провести бой между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На сегодняшний день мне ничего не светит за бой с кем-то из них.

Если захотите устроить мне легкий поединок в 2021 году, просто дайте знать. Надеюсь, к тому времени у вас хватит денег заплатить мне», – написал Джонс в своем Twitter.

Позже один из фанатов спросил у бойца, отказывается ли он от титула, на что Джонс ответил утвердительно.

За всю карьеру в ММА американец одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Это случилось в 2009 году. На сегодняшний день он занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.