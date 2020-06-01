Экс-чемпион UFC Сехудо назвал величайших бойцов в истории ММА В списке оказался американец Джон Джонс, не знающий поражений с 2009 года.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо составил четверку лучших бойцов в истории ММА.

«Назову Деметриуса Джонсона, Джона Джонса, Андерсона Силву и Рэнди Кутюра», – написал американец в своем Instagram.

Напомним, Сехудо объявил о завершении карьеры 10 мая. В этот день он провел очередную защиту титула, одолев соотечественника Доминика Круза.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 33-летний Сехудо одержал 16 побед и потерпел два поражения.