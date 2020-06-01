Федор Емельяненко занял четвертое место в рейтинге лучших бойцов ММА, Нурмагомедов – шестой За всю карьеру «последний император» одержал 39 побед и потерпел шесть поражений.

Россиянин Федор Емельяненко занял четвертую позицию в списке лучших бойцов в истории ММА, составленный американским телеканалом CBS. Первое место занял чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс. Второе место – бразилец Андерсон Сильва, а замкнул тройку лучших канадец Жорж Сен-Пьер. Отметим, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, представляющий Россию, расположился на шестой строчке. На сегодняшний день уроженец Дагестана провел 28 боев и одержал 28 побед. Полный рейтинг выглядит так: 1. Джон Джонс 2. Андерсон Силва 3. Жорж Сен-Пьер 4. Федор Емельяненко 5. Деметриус Джонсон 6. Хабиб Нурмагомедов 7. Жозе Алду 8. Даниэль Кормье 9. Конор Макгрегор 10. Мэтт Хьюз.