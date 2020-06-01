Федор Емельяненко занял четвертое место в рейтинге лучших бойцов ММА, Нурмагомедов – шестой - Советский спорт
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01 июня 2020 15:38ММАГичунцев Артур

Федор Емельяненко занял четвертое место в рейтинге лучших бойцов ММА, Нурмагомедов – шестой

За всю карьеру «последний император» одержал 39 побед и потерпел шесть поражений.

Россиянин Федор Емельяненко занял четвертую позицию в списке лучших бойцов в истории ММА, составленный американским телеканалом CBS.

Первое место занял чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс. Второе место – бразилец Андерсон Сильва, а замкнул тройку лучших канадец Жорж Сен-Пьер.

Отметим, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, представляющий Россию, расположился на шестой строчке. На сегодняшний день уроженец Дагестана провел 28 боев и одержал 28 побед.

Полный рейтинг выглядит так:

1. Джон Джонс

2. Андерсон Силва

3. Жорж Сен-Пьер

4. Федор Емельяненко

5. Деметриус Джонсон

6. Хабиб Нурмагомедов

7. Жозе Алду

8. Даниэль Кормье

9. Конор Макгрегор

10. Мэтт Хьюз.

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