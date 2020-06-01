Федор Емельяненко занял четвертое место в рейтинге лучших бойцов ММА, Нурмагомедов – шестой

Россиянин Федор Емельяненко занял четвертую позицию в списке лучших бойцов в истории ММА, составленный американским телеканалом CBS.
Первое место занял чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс. Второе место – бразилец Андерсон Сильва, а замкнул тройку лучших канадец Жорж Сен-Пьер.
Отметим, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, представляющий Россию, расположился на шестой строчке. На сегодняшний день уроженец Дагестана провел 28 боев и одержал 28 побед.
Полный рейтинг выглядит так:
1. Джон Джонс
2. Андерсон Силва
3. Жорж Сен-Пьер
4. Федор Емельяненко
5. Деметриус Джонсон
6. Хабиб Нурмагомедов
7. Жозе Алду
8. Даниэль Кормье
9. Конор Макгрегор
10. Мэтт Хьюз.
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