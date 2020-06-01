Олейник отказался от боя с Льюисом в июне 9 мая россиянин победил бразильца Фабрисио Вердума.

Российский боец UFC Алексей Олейник сообщил, что ему предлагали в июне провести поединок против американца Деррика Льюиса.

«Предлагали бой с Льюисом. Я сказал, что в июле подерусь с удовольствием, но не 13 июня», — рассказал 42-летний тяжеловес Олейник в интервью ТАСС.

Напомним, что 9 мая Алексей одержал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Соперники провели три раунда, и россиянин был признан победителем раздельным решением судей.

В активе Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в профессиональных смешанных единоборствах. 35-летний Льюис за свою карьеру в ММА одержал 23 победы и потерпел 7 поражений, а один бой был признан не состоявшимся.