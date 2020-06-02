UFC опубликовал полный файткард турнира в Лас-Вегасе Ивент состоится в ночь на 7 июня.

Стал известен полный файткард турнира UFC 250. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, главным событием вечера станет бой с участием чемпионки промоушена в двух весовых категориях Аманды Нунес (Бразилия) и Фелиции Спенсер (Канада).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 1 Июн 2020 в 9:18 PDT

В со-главным событии сразятся экс-чемпион в легчайшем весе Коди Гарбрандт (США) и Рафаэля Ассунсао (Бразилия)

Полный кард выглядит так:

Аманда Нунес – Фелиция Спенсер;

Рафаэль Ассунсао – Коди Гарбрандт;

Кори Сэндхаген – Алджамейн Стерлинг;

Нил Магни – Энтони Рокко Мартин;

Шон О»Мэлли – Эдди Вайнлэнд.

Предварительный кард:

Алекс Касерес – Чейс Хупер;

Йен Хейниш – Джеральд Мершарт;

Брайан Келлехер – Коди Стаманн;

Чарльз Бирд – Маки Питоло;

Жуссиер Формига – Алекс Перес;

Девин Кларк – Алонсо Менифилд;

Герберт Бернс – Эван Данэм.