UFC опубликовал полный файткард турнира в Лас-Вегасе

Стал известен полный файткард турнира UFC 250. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Напомним, главным событием вечера станет бой с участием чемпионки промоушена в двух весовых категориях Аманды Нунес (Бразилия) и Фелиции Спенсер (Канада).
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В со-главным событии сразятся экс-чемпион в легчайшем весе Коди Гарбрандт (США) и Рафаэля Ассунсао (Бразилия)
Полный кард выглядит так:
Аманда Нунес – Фелиция Спенсер;
Рафаэль Ассунсао – Коди Гарбрандт;
Кори Сэндхаген – Алджамейн Стерлинг;
Нил Магни – Энтони Рокко Мартин;
Шон О»Мэлли – Эдди Вайнлэнд.
Предварительный кард:
Алекс Касерес – Чейс Хупер;
Йен Хейниш – Джеральд Мершарт;
Брайан Келлехер – Коди Стаманн;
Чарльз Бирд – Маки Питоло;
Жуссиер Формига – Алекс Перес;
Девин Кларк – Алонсо Менифилд;
Герберт Бернс – Эван Данэм.