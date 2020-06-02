Чемпион UFC Волкановски бросил вызов Макгрегору - Советский спорт
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02 июня 2020 09:30ММАГичунцев Артур

Чемпион UFC Волкановски бросил вызов Макгрегору

За всю карьеру в ММА 31-летний австралиец одержал 20 побед и потерпел одно поражение.

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски изъявил желание провести бой с Конором Макгрегором. Отметим, что 31-летний ирландец – бывший обладатель титула в этом дивизионе.

«А кто не хочет поединка с Макгрегором? Отказаться от такой возможности – большая глупость. Конор навсегда останется в истории ММА. Он великий боец. Для меня это больше, чем просто деньги.

Я готов провести бой с ним в легком весе, чтобы доказать свое превосходство. Впрочем, никто и ничего не знает. Говорят про «Бойцовский остров», но об этом знают лишь Дана Уайт и руководство лиги», – цитирует австралийца The Sun.

Ранее Макгрегору бросил вызов чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. Также ирландцу предложили провести третий поединок с американцем Нейтом Диасом.

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