«Динамика улучшения есть». Брат Нурмагомедова – о состоянии его отца (видео) Ранее сообщалось, что специалист перенес инсульт. Также у него обнаружили пневмонию.

Умар Нурмагомедов, брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о текущем состоянии его отца и тренера – Абдулманапа Нурмагомедова.

«Точных данных нет. Но у дяди состояние стабильно тяжелое. Чуть-чуть динамика улучшения есть, но хороших новостей особо нет», – сказал Умар Нурмагомедов в видео, опубликованном в Instagram Gorilla Fighting.

Напомним, 31-летний уроженец Дагестана всю карьеру выступает под руководством своего отца. На его счету 28 боев и 28 побед.