«Кинули меня и оставили одну». Девушка-боец из Казахстана рассказала о жизни в США 13 июня ей предстоит дебютный поединок в рамках UFC.

Девушка-боец Мария Агапова, представляющая Казахстан, рассказала о своей жизни в США, отметив, что в определенный момент могла оказаться на улице.

«Были моменты, когда я готова была остаться на улице и жить где придется. У меня даже был план, как можно там бомжевать. Хотела сдать вещи в камеру хранения, купить палатку и жить в ней. Тренироваться, мыться и заряжать телефон можно было в зале, а вот с ночлегом были проблемы. До того момента, когда у меня появились спонсоры и контакт с UFC, у меня был полностью разработан план, как жить на улице. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой.

Когда денег не хватало на еду, мне помогали мои одноклубники и менеджеры. Они единственные были со мной в это трудное время. Я ушла в ATT (команда American Top Team), потому что мои старые одноклубники кинули меня и оставили одну, после того как я не смогла им заплатить проценты по долгам. Но менеджеры и одноклубники из ATT начали меня поддерживать», – цитирует Агапову News.ru.

За всю карьеру в ММА 23-летняя спортсменка одержала восемь побед и потерпела одно поражение.

13 июня она сразится с Мелиссой Гатто из Бразилии на турнире UFC.