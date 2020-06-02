Макгрегор опубликовал видео с поеданием пчел Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал видео, на котором он ест сушенных пчел.

Ирландский боец опубликовал видео в сторис своего инстаграма. Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор станет претендентом на титул в легком весе и сразится с победителем боя между российским бойцом организации Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFCNEWS | اخبار دنياي يو اف سي (@ufcnews.ir) 2 Июн 2020 в 5:09 PDT