Макгрегор опубликовал видео с поеданием пчел

Ирландский боец опубликовал видео в сторис своего инстаграма.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор станет претендентом на титул в легком весе и сразится с победителем боя между российским бойцом организации Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
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