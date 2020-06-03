«Интригующее противостояние». Бывший соперник Нурмагомедова – о бое с Гэтжи Поединок состоится в сентябре.

Американец Эл Яквинта поделился ожиданиями от грядущей встречи чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и временного обладателя титула Джастина Гэтжи.

«Бой Джастина с Хабибом интригует. Гэтжи не могли удержать в партере, а Хабиб всех валит в партер. Думаю, что в этом противостоянии и пройдет поединок.

В стойке Гэтжи выглядит страшно, а в партере Хабиб выглядит страшно. Интригующее противостояние. Думаю, что поставил бы на Хабиба. Он делает одно и то же со всеми. Так что я думаю, он победит», – цитирует Яквинту Allboxing.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед. На счету Гэтжи – 24 боя, 22 победы и два поражения.