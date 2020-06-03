Дастин Порье: В центре октагона Гэтжи создаст Хабибу проблем

Топовый боец UFC Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.
«Гэтжи – сильный борец, но поймите одну вещь: борьба Хабиба – это не студенческий уровень. Если Джастин сможет держаться подальше от сетки, у него может появиться шанс.
Думаю, Хабибу будет непросто перевести его в партер, но если он это сделает, мы увидим классическое выступление Нурмагомедова.
Что касается центра октагона, то здесь Гэтжи создаст ему проблем», – сказал Порье в интервью подкасту The Score MMA.
Добавим, что за всю карьеру в ММА россиянин провел 28 боев и одержал 28 побед. На счету Гэтжи – 24 боя, 22 победы и два поражения.
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