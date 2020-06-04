«Он делает это зрелищно». Ученик Ф. Емельяненко оценил выступление Нурмагомедова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 июня 2020 10:01ММАГичунцев Артур

«Он делает это зрелищно». Ученик Ф. Емельяненко оценил выступление Нурмагомедова

За всю карьеру в ММА 31-летний уроженец Дагестана провел 28 боев и одержал 28 побед.

Топовый боец Bellator, претендент на чемпионский титул в тяжелом весе Вадим Немков высказался о выступлении Хабиба Нурмагомедова.

«У него свой стиль, ему ничего не надо менять. И когда борется, он делает это зрелищно: красивые переводы, броски…

Есть много бойцов, которые просто переводят и залеживают, пытаются руку или ногу отломать. Хабиб не просто переводит, но и сильно добивает. А Макгрегора он и в стойке перебил», – приводит слова Немкова «БелПресса».

Напомним, Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Он победил ирландца Конора Макгрегора осенью 2018 года удушающим приемом.

«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
Александра Трусова: На высоком каблуке хожу только на банкет Двукратная победительница юниорских чемпионатов мира по фигурному катанию вышла в прямой эфир инстаграма Марии Командной со сборов в Кисловодске. 01.06.2020 22:00 Фигурное катание Григорьевская Юлия
«Неман» едет в Гетеборг, «Юность» – в Тршинец, а КХЛ сосет лапу Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о хоккейной Лиге чемпионов, которая проходит без российских клубов. 03.06.2020 22:05 Хоккей Славин Виталий
Скука смертная вместо камбэков и угроза для Санкт-Петербурга. Чем плох новый формат Лиги чемпионов С высокой вероятностью плей-офф обоих футбольных еврокубков-2019/20 примет вид «Финала восьми». Объясняем, почему это не самая хорошая новость для болельщиков. 03.06.2020 16:20 Футбол Зибрак Артем
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Его хотели свергнуть после Лейк-Плэсида. К 90-летию Виктора Тихонова Сегодня прославленному хоккейному тренеру Виктору Тихонову исполнилось бы 90 лет. 04.06.2020 08:36 Хоккей Домрачев Владислав
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег
Наконец-то рассмотрели. Марк Мессье назвал Артемия Панарина настоящей суперзвездой Российский легионер «Нью-Йорк Рейнджерс» прошел немалый и непростой путь к всемирному признанию. 02.06.2020 20:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Новости
10:57 СМИ: Семин может возглавить киевское «Динамо»
10:43 Футбол Фарфан вылечился от коронавируса
10:20 ММА Президент UFC: Первый бой на «Бойцовском острове» состоится 27 июня
10:01 ММА «Он делает это зрелищно». Ученик Ф. Емельяненко оценил выступление Нурмагомедова
09:41 Хоккей Игорь Есмантович: Начали обсуждать контракт с Сорокиным, Капризов решил уехать в НХЛ
09:27 Футбол Официально: «Ротор» начал лицензирование для участия в РПЛ
09:17 Футбол СМИ: Тренер «Арсенала» Артета обсудил с Аршавиным трансфер Азмуна
08:59 ММА Даниэль Кормье: Макгрегор изменил ММА, он показал, сколько может зарабатывать боец
08:41 ММА Менеджер Нурмагомедова: Были и свои плюсы в этой самоизоляции (фото)
08:19 Футбол Маркизио выразил надежду, что Роналду останется в «Ювентусе»
23:43 Футбол «ПСЖ» требует за Неймара 175 миллионов евро
23:26 Футбол «Вердер» на своем поле крупно уступил «Айнтрахту»
23:16 Футбол «Гонвед» стал восьмикратным обладателем Кубка Венгрии
22:55 Футбол Возобновился чемпионат Португалии по футболу
22:41 Футбол Экс-глава селекционной службы ЦСКА: Скорее всего, история с Лариным – очередная спекуляция
22:15 Футбол «Манчестер Юнайтед» предложил за Кулибали 80 миллионов евро
22:00 Футбол Андрей Тихонов: Если «Зенит» обыграет ЦСКА, думаю, проблем с оформлением титула не будет
21:42 Футбол Андрей Тихонов: Еще когда в «Крыльях» работал, говорили, что Семина хотят сместить с должности
21:13 Хоккей «Малкин, Овечкин, Радулов и Ковальчук - я иду за вами». Дзюба показал, как бросает по воротам
21:02 Биатлон В пятницу правление СБР утвердит место и повестку выборной конференции
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Нижегородской области число выявленных случаев коронавируса превысило 11 тысяч
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Чувствует себя хорошо: губернатор Приморья сдал тест на коронавирус
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика