«Он делает это зрелищно». Ученик Ф. Емельяненко оценил выступление Нурмагомедова За всю карьеру в ММА 31-летний уроженец Дагестана провел 28 боев и одержал 28 побед.

Топовый боец Bellator, претендент на чемпионский титул в тяжелом весе Вадим Немков высказался о выступлении Хабиба Нурмагомедова.

«У него свой стиль, ему ничего не надо менять. И когда борется, он делает это зрелищно: красивые переводы, броски…

Есть много бойцов, которые просто переводят и залеживают, пытаются руку или ногу отломать. Хабиб не просто переводит, но и сильно добивает. А Макгрегора он и в стойке перебил», – приводит слова Немкова «БелПресса».

Напомним, Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Он победил ирландца Конора Макгрегора осенью 2018 года удушающим приемом.