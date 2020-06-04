Президент UFC: Первый бой на «Бойцовском острове» состоится 27 июня Функционер раскрыл планы на текущее лето.

Глава UFC Дана Уайт рассказал, как обстоят дела с проведением турнира на «Бойцовском острове», который позволит всем участникам без каких-либо ограничений добраться до места проведения мероприятия.

Ранее сообщалось, что UFC пошел на такие меры из-за пандемии коронавируса, которая вынудила многие страны закрыть свои границы. При этом «Бойцовский остров» поможет некоторым бойцам избежать процедуры оформления американской визы.

«Бойцовский остров невероятно затратный и безумный проект. Он почти невыполним. Мы говорим обо всех перелетах, всех запретах, обязательных карантинах. Просто попытка реализовать этот проект сводит с ума. Но я обещаю вам, что мы его сделаем.

Он поможет спорту расти и со спортивной, и с финансовой стороны. Надеюсь, что первый бой там пройдет 25 июля. Не объявляю эту дату как дату турнира, но намечаю этот день.

Я до этого допустил ошибку, когда говорил о «Бойцовском острове». Первый бой на острове будет скорее всего 27 июня. Я ошибся, когда ранее произнес 25 июля», – приводит слова функционера Allboxing.ru со ссылкой на подкаст Тони Белью и Эдди Хирна.