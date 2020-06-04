Президент UFC уверен, что уладит конфликт с лучшим бойцом лиги Ранее спортсмен попросил освободить его от контракта.

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал конфликт с чемпионом промоушена в полутяжелом весе Джоном Джонсом.

Отношения бойца и функционера испортились после того, как спортсмен изъявил желание провести бой в тяжелом весе. Уайт сообщил, что Джонс запросил за этот поединок 30 млн долларов. Чемпион, в свою очередь, упрекнул президента во лжи и призвал аннулировать его контракт.

«В этой ситуации, как и в отношениях с девушкой, иногда нужно говорить «нет». Да, у нас с Джоном разногласия, но это нормально. Мы работаем вместе. Мы партнеры по бизнесу.

Мы говорим разные вещи, при чем делаем это через СМИ. Уверен, настанет момент, когда нам это надоест и мы уладим ситуацию», – приводит слова Уайта MMA Fighting.

Напомним, за всю карьеру в ММА 32-летний Джонс одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Это случилось в 2009 году. На сегодняшний день он занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.