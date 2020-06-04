Волков рассказал, как долетит в США на бой с Блейдсом 20 июня российский боец должен сразится в Лас-Вегасе с американцем Блейдсом.

Александр Волков сообщил о том, как доберется в США, где 20 июня должен состояться его поединок с американским тяжеловесом Кертисом Блейдсом в рамках UFC Fight Night.

«Полечу обычным рейсом «Турецких авиалиний», – рассказал Волков в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Сначала до Стамбула. Потом до Лос-Анджелеса. Там проведем пару дней и на машине поедем в Лас-Вегас. Билеты есть в интернете. Единственная сложность: это очень долгие рейсы. У нас будет 20-часовой перелет.

Минус еще в том, что прилетим всего за неделю до боя. 12 июня вылет, бой 20-го. Раньше вылететь не получается, потому что там только варианты по 40 часов в дороге с несколькими пересадками.

Рядом со мной не будет большого количества нужных мне людей – спарринг-партнеров, тренеров. Из-за того, что бой изначально планировалось провести в Канаде, вся наша команда получала канадские визы. А когда бой перенесли в США, все консульства были уже закрыты. В результате в Америку со мной полетит только один тренер – Тарас Кияшко, у него есть виза».

На счету 31-летнего Волкова 31 победа и 7 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

29-летний Блейдс одержал 13 побед при двух поражениях, а один из поединков Кертиса был признан несостоявшимся.