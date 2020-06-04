Промоушен «Битва за хайп» закрыт из-за финансовых проблем Организатор не нашел инвесторов.

Блогер Амиран Сардаров объявил о закрытии ММА-промоушена «Битва за хайп».

«К сожалению, вынужден сообщить вам новость, которой сам не рад, но так сложились обстоятельства, – рассказал Сардаров в обращении, которое было опубликовано на YouTube. – «Битва за хайп» больше не будет выходить. Я ее уже не могу тянуть, не вывожу. Мне было тяжело ее тянуть и до коронавируса. Расходы очень сильно росли, гонорары росли, аппетиты ваши росли. Но это нормальная история, тут нет претензий. Любой боец, который выигрывает, хочет и заслуживает получать больше за следующий бой. Я помню ваши просьбы о том, что по количеству боев стоит строить планы на жизнь.

Тех денег, которые удавалось зарабатывать, не хватало даже для того, чтобы поддерживать промоушен даже в том состоянии, в котором он был. Потенциал у промоушена хороший, это первый в России промоушен, который вышел из народа, полюбился народу. Но математика не бьется, к сожалению. Рынка нет, денег нет, инвестора нет. На YouTube длинных денег нет пока. никто не готов в такие проекты инвестировать и ждать, пока это начнет что-то приносить. Вынужден сообщить вам, что проект закрывается. На этом жизнь не заканчивается. Будем дальше строить свою жизнь. Не рад, что это приходится говорить, я вкладывал душу в это детище. Жаль, что эта движуха рассыпается. К сожалению, кризис и коронавирус беспощадно сейчас уничтожает все. И здоровье, и бизнес. Любое начинание».