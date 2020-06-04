Намаюнас и Андраде проведут реванш 11 июля Поединок состоится на турнире UFC 251.

Инсайдер Бретт Окамото на своей странице в инстаграме сообщил о том, что бывшие чемпионки UFC американка Роуз Намаюнас и бразильянка Джессика Андраде проведут реванш 11 июля на турнире UFC 251.

«Бой Роуз Намаюнас и Джессики Андраде был согласован на 11 июля, – написал Окамото. – На прошлой неделе Дана Уайт говорил, что бой есть в планах UFC, но он сказал, что ему нужно убедиться, что Роуз хочет провести этот поединок. Теперь я могу подтвердить, что реванш будет».

В мае прошлого года на турнире UFC 237 Андраде во втором раунде отправила Намаюнас в нокаут. Это был титульный бой в наилегчайшем весе. В данный момент обладательницей чемпионского пояса является китаянка Чжан Вэйли.