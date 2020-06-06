Дана Уайт: Волнует, что ожидания в отношении «Бойцовского острова» могут превзойти реальность Глава UFC Дана Уайт сообщил, что «Бойцовский остров», оборудованный по последнему слову техники и октагоном на пляже, должен открыться 11 июля.

- У нас на самом деле есть арена. Мы построили там небольшую арену, которая выглядит очень, очень круто… У бойцов будут свои отдельные места для тренировок. И еще один восьмиугольник будет на пляже. Единственное, что меня волнует, что ожидания в отношении «Бойцовского острова» могут превзойти реальность, - цитирует Уайт TMZ Sports.

Ранее Уайт заявил, что всегда заботится о безопасности участников соревнований, проводимых под эгидой организации.