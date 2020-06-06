Дана Уайт: Волнует, что ожидания в отношении «Бойцовского острова» могут превзойти реальность

- У нас на самом деле есть арена. Мы построили там небольшую арену, которая выглядит очень, очень круто… У бойцов будут свои отдельные места для тренировок. И еще один восьмиугольник будет на пляже. Единственное, что меня волнует, что ожидания в отношении «Бойцовского острова» могут превзойти реальность, - цитирует Уайт TMZ Sports.
Ранее Уайт заявил, что всегда заботится о безопасности участников соревнований, проводимых под эгидой организации.
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