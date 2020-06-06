Густафссон сразится с Вердумом в тяжелом весе Шведский боец UFC Александр Густафссон готовится возобновить карьеру и ведет переговоры о бое с Фабрисио Вердумом.

Как сообщает Combate.com, 33-летний швед, трижды сражавшийся за пояс в полутяжелом весе, вернется в октагон 25 июля и дебютирует в тяжелом дивизионе.

Последний бой Густафссон провел в июне 2019 года, когда проиграл удушающим приемом Энтони Смиту. После этого Густафссон объявил о завершении карьеры.

Напомним, что Густафссон дебютировал в UFC в 2009 году и трижды боролся за пояс в полутяжелом весе, дважды потерпев поражение от Джона Джонсона и один раз от Дэниеля Кормье.