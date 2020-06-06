Рамазан Рабаданов: В состоянии Абдулманапа Нурмагомедова нет положительной динамики - Советский спорт
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06 июня 2020 19:10ММА

Рамазан Рабаданов: В состоянии Абдулманапа Нурмагомедова нет положительной динамики

Рамазан Рабаданов, комментатор и друг Абдулманапа Нурмагомедова, сообщил, что отец Хабиба Нурмагомедова по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

- Динамики нет. Он по-прежнему находится в том же (тяжелом) состоянии – цитирует Рабаданова ТАСС.

Напомним, что 57-летний Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

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