Рамазан Рабаданов: В состоянии Абдулманапа Нурмагомедова нет положительной динамики Рамазан Рабаданов, комментатор и друг Абдулманапа Нурмагомедова, сообщил, что отец Хабиба Нурмагомедова по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

- Динамики нет. Он по-прежнему находится в том же (тяжелом) состоянии – цитирует Рабаданова ТАСС.

Напомним, что 57-летний Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.