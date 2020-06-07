Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою UFC 250

Чемпионка UFC в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес победила в титульном поединке канадцу Фелисию Спенсер.

Бой прошел в легчайшем весе и продлился все пять раундов. По итогам 25 минут противостояния все судьи отдали победу бразильской спортсменке. Бой мог завершиться в конце четвертого раунда, когда Нуньес вышла на удушающий прием, но канадскую спортсменку спасла сирена об окончании раунда. При этом к концу боя рефери Херб Дин из-за многочисленных рассечений и гематом на лице Спенсер вызвал в октагон врача, который разрешил канадке довести бой до конца.

Теперь на счету 32-летней Нуньес 20 побед и 4 поражения. Она также владеет титулом в полулегком дивизионе. На счету 29-летней Спенсер 8 побед и 2 поражения.