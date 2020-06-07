«Я иду за твоей задницей». Стерлинг бросил вызов Яну

Сегодня, 7 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 250.
Главным событием вечера стал бой с участием Алджамейна Стерлинга (Ямайка) и Кори Сэндхагена (США).
Стерлинг одержал победу удушающим приемом, после чего бросил вызов россиянину Петру Яну, который этим летом сразится за чемпионский титул в легчайшем весе.
«Все только и говорят, как хорош Петр Ян, но ему лучше выиграть следующий бой, потому что я иду за его задницей», – сказал Стерлинг по окончании поединка.
Добавим, что ямайский боец одержал 19-ю победу в карьере. Также на его счету три поражения. В активе Сэндхагена – 12 побед и два поражения.
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