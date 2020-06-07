«Потрясающее выступление». Ян поздравил Стерлинга с победой на UFC 250 - Советский спорт
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07 июня 2020 10:25ММАГичунцев Артур

«Потрясающее выступление». Ян поздравил Стерлинга с победой на UFC 250

Ранее ямайский спортсмен бросил вызов уроженцу Красноярского края.

Топовый боец UFC Петр Ян прокомментировал выступление Алджамейна Стерлинга.

Напомним, 30-летний боец победил удушающим приемом американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 250.

«Поздравляю Стерлинга с потрясающим выступлением», – написал Ян в своем Twitter.

Добавим, что этим летом россиянин сразится с бразильцем Жозе Алдо за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

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