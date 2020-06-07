Опубликованы лучшие моменты турнира UFC 250 (видео) Ивент прошел в Лас-Вегасе.

Сегодня, 7 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 250.

В главном поединке вечера встречались чемпионка промоушена в двух весовых категориях Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер из Канады. Бой завершился победой Нуньес по решению судей.

В со-главном бою американец Коди Гарбрандт нокаутровал и бразильца Рафаэля Ассунсао за секунду до финальной сирены.

Результаты других боев:

Алджамейн Стерлинг (Ямайка) – Кори Сэндхаген (США) – победа Стерлинга удушающим приемом.

Нил Магни (США) – Тони Мартин (США) – победа Магни единогласным решением судей (30:27, 30:27, 29:28).

Шон О’Мэлли (США) – Эдди Вайнленд (США) – победа О’Мэлли нокаутом.