Шлеменко – о решении Макгрегора завершить карьеру: Он просто пользуется этим трюком Ирландец ушел из ММА в третий раз.

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал решение Конора Макгрегора завершить карьеру.

«По моему мнению, он просто пользуется этим трюком. И в первый, и во второй раз это сработало, поскольку многих людей эта новость заинтересовала, и сейчас будет точно так же. Мне кажется, это чисто с той точки зрения, чтобы потом красиво вернуться», – цитирует Шлеменко ТАСС.

За всю карьеру в ММА 31-летний Макгрегор одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Ранее он являлся чемпионом UFC в легком и полулегком весах.