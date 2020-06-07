Шлеменко – о решении Макгрегора завершить карьеру: Он просто пользуется этим трюком

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал решение Конора Макгрегора завершить карьеру.
«По моему мнению, он просто пользуется этим трюком. И в первый, и во второй раз это сработало, поскольку многих людей эта новость заинтересовала, и сейчас будет точно так же. Мне кажется, это чисто с той точки зрения, чтобы потом красиво вернуться», – цитирует Шлеменко ТАСС.
За всю карьеру в ММА 31-летний Макгрегор одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Ранее он являлся чемпионом UFC в легком и полулегком весах.
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