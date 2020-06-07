Глава UFC объяснил, почему Макгрегор завершил карьеру Ирландец покинул ММА в третий раз.

Президент UFC Дана Уайт считает, что экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор решил завершить карьеру из-за отсутствия боев.

«Конор очень расстроен. Он хочет драться. Думаю, поэтому Макгрегор завершил карьеру.

Я не могу сказать, что мы не можем организовать ему бой, но с кем? С Фергюсоном? С Масвидалем? А где? «Бойцовский остров» откроется только в начале июля.

Есть очень много вещей, которые остаются за кулисами. Организовывать прямые трансляции в текущих условиях – непростая задача», – сказал функционер, чьи слова приводит MMAJunkie.

Напомним, крайний поединок ирландец провел в январе этого года. Он победил техническим нокаутом американца Дональда Серроне.