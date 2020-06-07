«Мне постоянно перечат». Макгрегор рассказал о конфликте с руководством UFC - Советский спорт
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07 июня 2020 15:20ММАГичунцев Артур

«Мне постоянно перечат». Макгрегор рассказал о конфликте с руководством UFC

Ирландец хотел получить бой с Джастином Гэтжи.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, объявивший о завершении карьеры, прокомментировал свой уход из ММА.

«Честно говоря, я просто потерял интерес. Смотрю варианты и понимаю, что сейчас нет ни одного бойца, который мог бы меня заинтересовать. Ничто меня не будоражит.

UFC должны были повести себя иначе. Они переносят бой Хабиба и Гэтжи на сентябрь, но вы знаете, что должно было произойти в сентябре, однако, этого не случится.

Я общался с ними несколько раз и предлагал план действий. UFC же постоянно тянет время. Что бы я не говорил, мне постоянно перечат. Они просто должны были организовать мне бой с Гэтжи за временный титул. Вот и все», – сказал Макгрегор в интервью ESPN.

Напомним, 9 мая американец Джастин Гэтжи победил техническим нокаутом соотечественника Тони Фергюсона и стал главным претендентом на титул. В сентябре он сразится против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который владеет чемпионским поясом.

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