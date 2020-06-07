Виталий Минаков: Думаю, что это элемент манипуляции со стороны Макгрегора - Советский спорт
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07 июня 2020 17:21ММА

Виталий Минаков: Думаю, что это элемент манипуляции со стороны Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что ирландец Конор Макгрегор пытается манипулировать руководством UFC.

- Я думаю, что это элемент манипуляции, в том числе руководством UFC, со стороны Макгрегора. Если у него есть амбиции и желание, то для чего ему завершать карьеру? Это звучит так: или дайте бой, или я завершу карьеру, - цитирует Минакова «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье 31-летний Макгрегор на своей странице в Twitter в очередной раз объявил о завершении карьеры. Подобное заявление ирландец ранее делал дважды.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что ирландец станет следующим соперником для победителя пары Хабиб Нурмагомедов (чемпион UFC в легком весе) – Джастин Гэтжи (временный чемпион лиги), которые сразятся в сентябре этого года.

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