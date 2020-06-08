Источник назвал местоположение «Бойцовского острова», где пройдут турниры UFC

Бразильское издание Combate, ссылаясь на собственные источники в UFC, раскрыло местоположение «Бойцовского острова», где состоятся турниры организации.
Согласно источнику, так называемый остров находится не в Тихом океане, а в Абу-Даби (ОАЭ). UFC уже оплатил его аренду и готовится провести первый турнир.
Отмечается, что в Абу-Даби сняты ограничения на международные авиарейсы, а все прибывшие проходят тесты на коронавирус при посадке, и при этом не обязаны в течение двух недель соблюдать карантин.
Добавим, что 7 сентября 2019 года UFC организовал турнир в Абу-Даби, где главным событием стал бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.
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