Алджамейн Стерлинг: Петр Ян – крутой чувак, он действительно хорош Накануне, 7 июня боец из Ямайки выиграл пятый поединок к ряду.

Топовый боец UFC Алджамейн Стерлинг высказался о возможном поединке против россиянина Петра Яна.

Ранее глава промоушена Дана Уайт отметил, что Стерлинг станет следующим соперником победителя пары Петр Ян – Жозе Алдо. Они поспорят за чемпионский титул в июле этого года.

«Петр Ян – крутой чувак, он действительно хорош, но говорить о нашем поединке не хочу, потому что он еще не анонсирован.

Думаю, есть некоторые вопросы, на которые нужно ответить. В любом случае, я хочу быть тем парнем, который убьет Бабу-ягу.

Ян действительно силен, но он такой же человек, как мы. Так что, я не парюсь на счет нашего боя», – приводит слова Стерлинга MMAFIghting.